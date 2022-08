Costa Azzurra, ombrelloni e lettini solo per i bianchi. L’incredibile episodio di razzismo sulle spiagge francesi (Di sabato 13 agosto 2022) Gli episodi di razzismo sembrano non fermarsi più. Questa volta siamo in Costa Azzurra dove è stato lanciato da Sos Racism l’esperimento riassumibile con lo slogan ‘Se sei bianco l’ombrellone e lettini in Costa Azzurra ci sono, se sei nero, no’. In Costa Azzurra i lettini e gli ombrelloni ci sono soltanto per i bianchi“Se sei bianco l’ombrellone e lettini ci sono, se sei nero, no” L’esperimento è semplice: allo stesso stabilimento si presenta prima una coppia di ragazzi neri, poi una di ragazzi maghrebini, e infine l’ultima, di ragazzi bianchi. Ai primi viene risposto: “Ci dispiace, tutto completo anche nei prossimi giorni, niente sdrai e ombrelloni, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 13 agosto 2022) Gli episodi disembrano non fermarsi più. Questa volta siamo indove è stato lanciato da Sos Racism l’esperimento riassumibile con lo slogan ‘Se sei bianco l’ombrellone einci sono, se sei nero, no’. Ine glici sono soltanto per i“Se sei bianco l’ombrellone eci sono, se sei nero, no” L’esperimento è semplice: allo stesso stabilimento si presenta prima una coppia di ragazzi neri, poi una di ragazzi maghrebini, e infine l’ultima, di ragazzi. Ai primi viene risposto: “Ci dispiace, tutto completo anche nei prossimi giorni, niente sdrai e, ...

Luce_news : Costa Azzurra, ombrelloni e lettini solo per i bianchi. L’incredibile episodio di razzismo sulle spiagge francesi - danyevha : @Pax_Amoruso Costa Azzurra … - alxclz : @MarcoFattorini @bravimabasta dovresti vedere quante auto targate UA ci sono in costa azzurra… #Ukraine - soniacolpo : RT @soniacolpo: @patriGiancotti ???????????????????????????? Che bella giornata mia cara Patrizia?? ti mando tanti dolci pensieri, una foto di Nizza Cost… - TeleBoario : Rachele Amighetti torna dal mondiale con nuovi trofei in bacheca. L'azzurra di Costa Volpino è argento a squadre e… -