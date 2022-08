Conferenza stampa Dionisi: «Prima con la Juve uno stimolo, occhio ai pericoli» (Di sabato 13 agosto 2022) Conferenza stampa Dionisi, il tecnico del Sassuolo analizza il match di lunedì prossimo contro la Juventus Alessio Dionisi è intervenuto in Conferenza stampa in vista del match tra Sassuolo e Juventus. RISCATTO – «Dopo la partita con il Modena è bene rigiocare, farlo contro la Juve sarà ancor più difficile. Tanto dobbiamo affrontarle tutte, giocare la Prima con la Juve è uno stimolo, per riscattarci dal derby di Coppa, dalla penultima con la Juve, sapendo che i pronostici ci vedono sconfitti o comunque sfavoriti ma ci interessa poco. Mi interessa vedere un altro approccio, un altro gioco, rispetto alla gara con il Modena». Juve ALL’ESORDIO – ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022), il tecnico del Sassuolo analizza il match di lunedì prossimo contro lantus Alessioè intervenuto inin vista del match tra Sassuolo entus. RISCATTO – «Dopo la partita con il Modena è bene rigiocare, farlo contro lasarà ancor più difficile. Tanto dobbiamo affrontarle tutte, giocare lacon laè uno, per riscattarci dal derby di Coppa, dalla penultima con la, sapendo che i pronostici ci vedono sconfitti o comunque sfavoriti ma ci interessa poco. Mi interessa vedere un altro approccio, un altro gioco, rispetto alla gara con il Modena».ALL’ESORDIO – ...

GiovaAlbanese : Domani alle 13 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveSassuolo ?? #Juventus - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - juventusfc : Termina la conferenza stampa di Bremer ?? #WelcomeBremer - LAROMA24 : 'Troppo rumore intorno a noi, non siamo i favoriti. Mercato positivo spendendo solo 7 milioni, ma è prematuro parla… - Deiana_Luca9 : Voglio sperare che in conferenza stampa qualcuno non ci sia caduto -