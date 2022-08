Cassava, una semplice pianta che può far ricca la Nigeria (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 12 ago – La Cassava (anche nota come manioca) è una pianta molto coltivata in Africa in quanto i prodotti da essa ricavati rappresentano la principale fonte di alimentazione per molti africani. Di Cassava, la Nigeria è il più grosso produttore di tutto il continente nero. Di conseguenza, come è facile immaginare, in Nigeria esistono diverse società che trasformano la Cassava in prodotti alimentari pronti per la vendita. Ma una di esse, la Psaltry International, adesso ha intrapreso un progetto ambizioso basato sulla produzione di sorbitolo dalle radici di Cassava. Perché la produzione di Cassava è fondamentale per la Nigeria Il sorbitolo è un dolcificante che si ricava dal glucosio e che viene usato per produrre dolci senza ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 agosto 2022) Roma, 12 ago – La(anche nota come manioca) è unamolto coltivata in Africa in quanto i prodotti da essa ricavati rappresentano la principale fonte di alimentazione per molti africani. Di, laè il più grosso produttore di tutto il continente nero. Di conseguenza, come è facile immaginare, inesistono diverse società che trasformano lain prodotti alimentari pronti per la vendita. Ma una di esse, la Psaltry International, adesso ha intrapreso un progetto ambizioso basato sulla produzione di sorbitolo dalle radici di. Perché la produzione diè fondamentale per laIl sorbitolo è un dolcificante che si ricava dal glucosio e che viene usato per produrre dolci senza ...

