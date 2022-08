Cagliari | l’arrivo di Dossena sblocca una cessione in difesa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 agosto 2022) Ilha annunciato Alberto: l’ultimo arrivocosì unain. Le ultime notizie Salvatore Boccia e ilpotrebbero essere ai saluti. Il calciomercato in uscita dei rossoblù non è ancora terminato. A seguito degli arrivi fulminei di Vincenzo Millico e soprattutto Alberto, si può ora ragionare sul reparto difensivo. Con l’acquisto dell’ex Avellino, il reparto arretrato è al completo e si potrebbe quindire ora ladi Salvatore Boccia alla Turris in Serie C. A riportarlo è L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.