Allarme dalla Cina per un nuovo virus, Langya (Di sabato 13 agosto 2022) E’ ancora una volta la Cina, l’incubatrice di un nuovo virus che ha finora colpito almeno 35 pazienti nelle province di Shandong e Henan e della cui scoperta è stata data notizia in una ricerca condotta da scienziati cinesi e di Singapore, appena pubblicata sul New England Journal of Medicine. Langya (LayV), questo il nome che è stato dato al patogeno, appartiene al genere henipavirus, della “famiglia” dei paramyxovirus: la stessa, per intenderci, che causa il pericoloso virus respiratorio sinciziale che proprio nell’inverno 2021-2022 ha provocato in Italia moltissimi casi tra i bambini piccoli. I sintomi più comuni sono tosse, febbre, affaticamento, astenia, diminuzione dei globuli bianchi e dolore alle ossa: in un terzo dei 35 pazienti finora individuati, però, il ... Leggi su panorama (Di sabato 13 agosto 2022) E’ ancora una volta la, l’incubatrice di unche ha finora colpito almeno 35 pazienti nelle province di Shandong e Henan e della cui scoperta è stata data notizia in una ricerca condotta da scienziati cinesi e di Singapore, appena pubblicata sul New England Journal of Medicine.(LayV), questo il nome che è stato dato al patogeno, appartiene al genere henipa, della “famiglia” dei paramyxo: la stessa, per intenderci, che causa il pericolosorespiratorio sinciziale che proprio nell’inverno 2021-2022 ha provocato in Italia moltissimi casi tra i bambini piccoli. I sintomi più comuni sono tosse, febbre, affaticamento, astenia, diminuzione dei globuli bianchi e dolore alle ossa: in un terzo dei 35 pazienti finora individuati, però, il ...

