Afghanistan, Emergency: "Più di 23 milioni di persone soffrono la fame". Interrotta con spari in aria una manifestazione di donne (Di sabato 13 agosto 2022) Ad un anno dal ritorno dei talebani a Kabul, la situazione umanitaria in cui versa il Paese è catastrofica. Secondo Emergency, l'organizzazione umanitaria fondata da Gino Strada e presente in Afghanistan da oltre 20 anni, più di 23 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare e almeno il 59 per cento necessita di assistenza umanitaria. "Sono sei milioni di persone in più rispetto al 2021". Dopo oltre 40 anni di guerra, isolamento politico ed economico dovuto alle sanzioni internazionali e al congelamento delle riserve afgane all'estero, il Paese si trova in ginocchio con tassi di povertà e fame altissimi. "Con l'uscita delle forze internazionali i problemi dell'Afghanistan non ...

