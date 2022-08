WWE | La sconfitta in 90 secondi contro Goldberg è stata un’idea di Brock Lesnar

(Di venerdì 12 agosto 2022) Nel 2016fece il suo ritorno in WWE dopo 12 anni di assenza e da allora sappiamo tutti com’è stato e com’è tutt’ora gestito il suo percorso nelle sue apparizioni sporadiche. Ma torniamo proprio al 2016 e più precisamente a quel ritorno dove Da Man sfidòcon il match che si tenne a Survivor Series.diIl match stupì tutti ma il perchè è più che risaputo, infattisconfisse The Beast in soli 90infliggendogli un vero e proprio squash match. Parlando a Talk is Jericho lo stessoha ammesso che l’idea di quel match e di quella vittoria in 90fu proprio di, ecco le sue parole: “Non l’avrei mai detto prima, e non ...

LOGAN PAUL IN WWE/ Firmato nuovo contratto, sfiderà The Miz a Summerslam! (Wrestling) Spazio ... Nel post match Ronda turna heel attaccando la sua avversaria in preda alla frustrazione per la...Allo show prese parte anche il leggendario Eddie Guerrero , all'epoca fuori dalla WWE per via di problemi con l'alcolismo. Il lottatore messicano affrontò Super Crazy e, nonostante la sconfitta, fu ... WrestleMania 39 Launch Party - Risultati dello show The Miz sui social ha pubblicato un dolcissimo momento condiviso con la figlia nel ring del WrestleMania Launch Party, con tanto di match.