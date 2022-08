Ventilatori: ecco quelli che ti fanno risparmiare in bolletta (Di venerdì 12 agosto 2022) Hai intenzione di acquistare un ventilatore? Sappi che consumano ben 15 volte in meno rispetto ai condizionatori! Chiunque riceva una bolletta della luce e del gas a fine mese, ha potuto interfacciarsi con un’amara realtà: i prezzi dell’energia sono praticamente triplicati. Di fronte ad un aumento così spropositato, risulta necessario correre ai ripari, cercando di seguire dei percorsi volti al risparmio. Ogni scelta diventa importante: dall’utilizzo di determinati elettrodomestici quali forno e friggitrice ad aria, fino ad arrivare ad una semplice doccia calda che dura più di 15 minuti. Ventilatore (Trotec)In secondo luogo, diventa altrettanto importante scegliere gli strumenti giusti (ed economici) per perseguire un determinato obiettivo. Cosa intendiamo con questo? Facciamo riferimento ad esempio alle alte temperature che hanno caratterizzato ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Hai intenzione di acquistare un ventilatore? Sappi che consumano ben 15 volte in meno rispetto ai condizionatori! Chiunque riceva unadella luce e del gas a fine mese, ha potuto interfacciarsi con un’amara realtà: i prezzi dell’energia sono praticamente triplicati. Di fronte ad un aumento così spropositato, risulta necessario correre ai ripari, cercando di seguire dei percorsi volti al risparmio. Ogni scelta diventa importante: dall’utilizzo di determinati elettrodomestici quali forno e friggitrice ad aria, fino ad arrivare ad una semplice doccia calda che dura più di 15 minuti. Ventilatore (Trotec)In secondo luogo, diventa altrettanto importante scegliere gli strumenti giusti (ed economici) per perseguire un determinato obiettivo. Cosa intendiamo con questo? Facciamo riferimento ad esempio alle alte temperature che hanno caratterizzato ...

