Uomini e donne, la gaffe Natalia Paragoni: 'Matera, Puglia' (Di venerdì 12 agosto 2022) gaffe epica per Natalia Paragoni . L'ex protagonista di Uomini e donne si è resa protagonista di un errore geografico che non è passato inosservato ai follower. L'influencer è in vacanza a Matera col ... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022)epica per. L'ex protagonista disi è resa protagonista di un errore geografico che non è passato inosservato ai follower. L'influencer è in vacanza acol ...

DarioNardella : #11agosto 1944, ore 7. #Firenze si sveglia con i rintocchi della martinella. La città è libera dal nazifascismo g… - matteosalvinimi : La Lega si conferma concreta, aperta, pronta ad accogliere donne e uomini capaci e di valore. Attendiamo con fiduci… - pdnetwork : Stesso lavoro, stesse retribuzioni: la nostra battaglia per la parità salariale tra donne e uomini. La voce dei… - aspettaaspetta : RT @El1_Elyon: Non ho ascoltato il video per intero ma il primo minuto mi basta per comprendere che uomini e donne di questo livello dovreb… - accadueomaster : RT @El1_Elyon: Non ho ascoltato il video per intero ma il primo minuto mi basta per comprendere che uomini e donne di questo livello dovreb… -