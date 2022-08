Sondaggi politici, Fdi primo partito al 24,2%: centrodestra in netto vantaggio (Di venerdì 12 agosto 2022) Sondaggi politici, l'istituto di ricerca Tecné ha elaborato il secondo rapporto sul possibile risultato elettorale in vista del 25 settembre, analizzando le intenzioni di voto degli italiani, sia per ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022), l'istituto di ricerca Tecné ha elaborato il secondo rapporto sul possibile risultato elettorale in vista del 25 settembre, analizzando le intenzioni di voto degli italiani, sia per ...

HuffPostItalia : Sondaggi politici: il Pd sorpassa Meloni. Lega e Forza italia in calo - blusewillis1 : RT @mimmaumeton: Meloni = modello Orban! State in campana… potrebbe far chiudere i Social Media e imbavagliare TV, Radio e Stampa. #scuola… - MariaRobyAmici : @RossomandoPd @pdnetwork Poi come ho scritto vi sono politici veterani che . dovrebbero andare in pensione e lascia… - AnthonyWithdown : @AndreC198 @sciltian @gadlernertweet @CarloCalenda @matteorenzi Pappagallo, prima o poi capirà chi governa i sondag… - globalistIT : -