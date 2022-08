Senza Mosca, gli stoccaggi di gas non bastano per l’inverno. L’allarme di Spena (Di venerdì 12 agosto 2022) Ricordo il mio stupore quando, da ragazzo, in gita scolastica visitai la prima residenza in esilio di Napoleone all’isola d’Elba. Il rispetto, la deferenza direi, mostrata dai vincitori verso l’uomo che aveva tormentato l’Europa per vent’anni strideva con la mia percezione giovanile, radicale, Senza chiaroscuri, del bene e del male, della guerra e della pace. L’Empereur, che aveva promosso arti e codici, ma anche l’industria tessile del continente con i milioni di divise militari disfatte, diceva di voler esportare le conquiste della rivoluzione e la democrazia, ma finì con l’affollare a Parigi una città nella città, Les Invalides, dei suoi mutilati. Duecento anni dopo, qualcosa nuovamente non torna nei comportamenti dei protagonisti della triste vicenda ucraina. 18 febbraio 2022, il presidente Biden platealmente dichiara: “Noi non manderemo soldati al confine” e ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 agosto 2022) Ricordo il mio stupore quando, da ragazzo, in gita scolastica visitai la prima residenza in esilio di Napoleone all’isola d’Elba. Il rispetto, la deferenza direi, mostrata dai vincitori verso l’uomo che aveva tormentato l’Europa per vent’anni strideva con la mia percezione giovanile, radicale,chiaroscuri, del bene e del male, della guerra e della pace. L’Empereur, che aveva promosso arti e codici, ma anche l’industria tessile del continente con i milioni di divise militari disfatte, diceva di voler esportare le conquiste della rivoluzione e la democrazia, ma finì con l’affollare a Parigi una città nella città, Les Invalides, dei suoi mutilati. Duecento anni dopo, qualcosa nuovamente non torna nei comportamenti dei protagonisti della triste vicenda ucraina. 18 febbraio 2022, il presidente Biden platealmente dichiara: “Noi non manderemo soldati al confine” e ...

