Sassuolo | abbassata la richiesta iniziale per Raspadori

(Di venerdì 12 agosto 2022) Luca Marchetti, giornalista, ha rilasciato alcune dcihiarazioni a Sky Sport sulla trattativa Napoli-. Queste le sue parole: "Il Napoli ha offerto 28mln più 5 di bonus, con alcuni dei quali facilmente raggiungibili. -afferma Marchetti - Ilha abbassato la suadi 40mln a 35+5. A 30mln più 5 di bonus si chiude. Ballano dunque 2 milioni di fisso per la fumata bianca e magari alcune modalità di pagamento sulle quali ilpuò andare incontro al Napoli. Con l'arrivo di Pinamonti, ilpuò portare avanti la trattativa anche a campionato iniziato, ma il Napoli potrebbe avere fretta. Con la partenza di Petagna, come punta ha solo Osimhen". Conclude Marchetti

