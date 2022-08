Pallone d’oro 2022: presenti tre calciatori di Serie A, manca Messi! (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati annunciati i candidati dei premi France Football in serata. Tanti campioni proveranno a contendersi il Pallone d’oro, ma non manca la presenza della Serie A. Maignan Milan Pallone d’oro Per il Pallone d’oro la lista si tinge di rossonero. C’è il miglior giocatore della Serie A: Rafael Leao, ma soprattutto: Mike Maignan. Il rossonero si prende la scena nella lista del Pallone d’oro e poi anche nella lista del premio Yachine dedicato ai portieri. Dopo gli immancabili Benzema e Lewandowski che saranno destinati a scontrarsi per il premio dopo una stagione a suon di gol, arriva finalmente un altra tinta (stavolta bianconera): Dusan Vlahovic. Ebbene sì il nuovo numero 9 ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono stati annunciati i candidati dei premi France Football in serata. Tanti campioni proveranno a contendersi il, ma nonla presenza dellaA. Maignan MilanPer illa lista si tinge di rossonero. C’è il miglior giocatore dellaA: Rafael Leao, ma soprattutto: Mike Maignan. Il rossonero si prende la scena nella lista dele poi anche nella lista del premio Yachine dedicato ai portieri. Dopo gli imbili Benzema e Lewandowski che saranno destinati a scontrarsi per il premio dopo una stagione a suon di gol, arriva finalmente un altra tinta (stavolta bianconera): Dusan Vlahovic. Ebbene sì il nuovo numero 9 ...

