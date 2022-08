No! Giorgia Meloni non è scoppiata a ridere in un video mentre si parlava di una legge contro l’omofobia (Di venerdì 12 agosto 2022) «Un ragazzo ha preso a calci e a pugni due ragazzi che si baciavano. È il momento di fare questa legge contro l’omofobia» afferma il conduttore televisivo Maurizio Costanzo rivolgendosi a Giorgia Meloni. La replica della leader di Fratelli d’Italia? Una grassa risata, seguita da un secco «No!». La scena viene proposta in un video che circola su Facebook. Sembra credibile, ma si tratta di un montaggio creato ad hoc per fare leva proprio sulle posizioni conservatrici della leader di quello che attualmente i sondaggi indicano come il primo partito d’Italia. Per chi ha fretta: Giorgia Meloni non è scoppiata a ridere di fronte a una domanda sul Dll Zan. Il montaggio del dialogo tra Costanzo e Meloni ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) «Un ragazzo ha preso a calci e a pugni due ragazzi che si baciavano. È il momento di fare questa» afferma il conduttore televisivo Maurizio Costanzo rivolgendosi a. La replica della leader di Fratelli d’Italia? Una grassa risata, seguita da un secco «No!». La scena viene proposta in unche circola su Facebook. Sembra credibile, ma si tratta di un montaggio creato ad hoc per fare leva proprio sulle posizioni conservatrici della leader di quello che attualmente i sondaggi indicano come il primo partito d’Italia. Per chi ha fretta:non èdi fronte a una domanda sul Dll Zan. Il montaggio del dialogo tra Costanzo e...

Avvocatocapita1 : RT @baffi_francesco: La 'Difesa della Razza', quindicennale fondato il 5 agosto 1938 e diretto da Mussolini, condirettore Giorgio Almirante… - ArtemiosMi : Ma se a Giorgia #Meloni fa schifo il fascismo, perché non lo dice pure in italiano? - gnpaolo2016 : RT @MadameA02: Meloni: 'Noi abbiamo un disperato bisogno di figli' No Giorgia, noi abbiamo un disperato bisogno di lavorare, di essere in r… - _Nemox__ : RT @elio_vito: Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno già fatto un post di solidarietà, rammarico, condoglianze per l’uomo nigeriano barbara… - esenga61 : RT @M49liberorso: Matteo #Salvini: 'Se prende un voto in più Giorgia Meloni, il premier lo fa Giorgia Meloni. Se prende un voto in più Matt… -