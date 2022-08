Meteo, quando finisce l’estate: le previsioni di Mario Giuliacci (Di venerdì 12 agosto 2022) In questi giorni una perturbazione ha colpito l’Italia da nord a sud e con tutte queste piogge ci chiediamo se l’estate sia già finita. Potremo ancora andare al mare? Mario Giuliacci ha risposto a questa domanda spiegando cosa succederà nei prossimi giorni nella nostra penisola. Torna il caldo o l’estate è già finita? Dopo le piogge degli ultimi giorni e le perturbazioni che hanno colpito il Paese da Nord a Sud, Mario Giuliacci ha previsto un ritorno del caldo torrido. Come riporta il suo sito ufficiale MeteoGiuliacci.it, potrebbe abbattersi sul Paese la terza ondata di afa. Giorni di caldo afoso ne abbiamo già vissuti tanti durante questa estate: la prima ondata è durata dal 13 giugno al 7 luglio e la seconda è andata dal 13 luglio all’8 agosto. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 12 agosto 2022) In questi giorni una perturbazione ha colpito l’Italia da nord a sud e con tutte queste piogge ci chiediamo sesia già finita. Potremo ancora andare al mare?ha risposto a questa domanda spiegando cosa succederà nei prossimi giorni nella nostra penisola. Torna il caldo oè già finita? Dopo le piogge degli ultimi giorni e le perturbazioni che hanno colpito il Paese da Nord a Sud,ha previsto un ritorno del caldo torrido. Come riporta il suo sito ufficiale.it, potrebbe abbattersi sul Paese la terza ondata di afa. Giorni di caldo afoso ne abbiamo già vissuti tanti durante questa estate: la prima ondata è durata dal 13 giugno al 7 luglio e la seconda è andata dal 13 luglio all’8 agosto. ...

