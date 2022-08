Maternità lavoratrici: tutte le novità in vigore dal 13 agosto (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Decreto legislativo per la conciliazione vita-lavoro, in vigore dal prossimo 13 agosto, modifica in maniera rilevante gli istituti di welfare, introdotti nell’ordinamento italiano con l’obiettivo di semplificare la sfera privata e professionale di cittadini e famiglie: Maternità, paternità, congedi parentali e non solo. novità entrano in vigore per i permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 e congedo straordinario biennale (entrambi riconosciuti ai lavoratori che assistono familiari con disabilità), oltre al sistema dei congedi per gli eventi Maternità e paternità, in large parte racchiusi nel Decreto legislativo numero 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della Maternità e della paternità). Nell’ottica ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Decreto legislativo per la conciliazione vita-lavoro, indal prossimo 13, modifica in maniera rilevante gli istituti di welfare, introdotti nell’ordinamento italiano con l’obiettivo di semplificare la sfera privata e professionale di cittadini e famiglie:, paternità, congedi parentali e non solo.entrano inper i permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992 e congedo straordinario biennale (entrambi riconosciuti ai lavoratori che assistono familiari con disabilità), oltre al sistema dei congedi per gli eventie paternità, in large parte racchiusi nel Decreto legislativo numero 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno dellae della paternità). Nell’ottica ...

Congedo Parentale: ecco le regole in vigore dal 13 agosto Adesso hanno diritto all'indennità di maternità per il periodo che va da due mesi antecedenti ai ...professioniste e l'80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli alle lavoratrici ... Quali sconti e bonus si possono ottenere con il decreto Aiuti Bis Si pensi ai: lavoratori stagionali, precari, cassintegrati a zero ore, lavoratrici in maternità. Il bonus verrà erogato a ottobre. Per ottenerlo basterà: 1) autodichiarare di non aver già beneficiato ...