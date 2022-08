Maltempo in Sardegna: due turisti in canoa salvati a Cagliari dalla Guardia Costiera (Di venerdì 12 agosto 2022) In Sardegna con l'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine due turisti in canoa in difficoltà nelle acque del Poetto di Cagliari sono stati salvati, ieri sera, dalla Guardia Costiera. L'... Leggi su leggo (Di venerdì 12 agosto 2022) Incon l'improvviso peggioramento delle condizioni meteo marine dueinin difficoltà nelle acque del Poetto disono stati, ieri sera,. L'...

Agenzia_Ansa : Il maltempo mette in stand by l'estate nelle regioni del Sud. Nubifragi e grandine in Sardegna, allerta in Campania… - AnsaSardegna : Maltempo: oltre 80 richieste di soccorso a Vvf sud Sardegna. Persone bloccate in auto in strade allagate e tetti in… - AnsaSardegna : Maltempo: grandine distrugge serre nel sud Sardegna. Allarme Coldiretti, ora ennesima conta dei danni #ANSA - AnsaSardegna : Maltempo: due turisti salvati a Cagliari da Guardia Costiera. Barca a vela e gommone in difficoltà riportati in por… - sardanews : Maltempo: due turisti salvati a Cagliari da Guardia Costiera - Sardegna -