Iervolino rompe gli indugi e convince Maggiore

(Di venerdì 12 agosto 2022) di Marco De Martino SALERNO – Dopo la scorpacciata di questi giorni, con l’arrivo dei vari Vilhena, Bronn e Candreva, la Salernitana mette in stand by il mercato e si concentra sul campionato. Non prima però di aver chiuso positivamente anche la trattativa per Giulio(nella foto).E’ (QUASI) GRANATA Dopo il summit tra Lucci, agente di Giulio, ed il ds granata Morgan?De Sanctis da cui era venuta fuori una fumata grigia, si attendeva la risposta definitiva del calciatore. Lucci infatti aveva chiesto un ingaggio più elevato per il suo assistito (1,2 milioni a stagione anzichè gli 850mila proposti dal club granata), con De Sanctis che ha annotato la richiesta per sottoporla al presidente. Il numero uno granata ieri in serata ha rotto glied ha aumentato l’offerta ...