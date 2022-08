I partiti stringono sui candidati. Molte le toghe in lizza (Di venerdì 12 agosto 2022) In vista delle prossime elezioni politiche entra nel vivo il toto-candidature tra i partiti. Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro da una parte, Carlo Cottarelli dall’altra. La federazione Verdi-Sinistra italiana ha deciso di puntare sul ‘sindacalista degli ultimi’, dei braccianti del Sud, e sulla paladina della battaglia della verità sulla morte di Stefano Cucchi. In vista delle prossime elezioni politiche entra nel vivo il toto-candidature tra i partiti Pd e +Europa candidano nelle loro liste invece Mr Spending review. Nelle liste Pd entreranno anche la vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, le ex segretarie di Cgil e Cisl, Susanna Camusso (nella foto) e Annamaria Furlan. Tutti riconfermati i big, da Dario Franceschini ad Andrea Orlando, da Peppe Provenzano a Francesco Boccia, da Graziano Delrio a Lorenzo Guerini. E ancora: Debora ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) In vista delle prossime elezioni politiche entra nel vivo il toto-candidature tra i. Ilaria Cucchi e Aboubakar Soumahoro da una parte, Carlo Cottarelli dall’altra. La federazione Verdi-Sinistra italiana ha deciso di puntare sul ‘sindacalista degli ultimi’, dei braccianti del Sud, e sulla paladina della battaglia della verità sulla morte di Stefano Cucchi. In vista delle prossime elezioni politiche entra nel vivo il toto-candidature tra iPd e +Europa candidano nelle loro liste invece Mr Spending review. Nelle liste Pd entreranno anche la vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, le ex segretarie di Cgil e Cisl, Susanna Camusso (nella foto) e Annamaria Furlan. Tutti riconfermati i big, da Dario Franceschini ad Andrea Orlando, da Peppe Provenzano a Francesco Boccia, da Graziano Delrio a Lorenzo Guerini. E ancora: Debora ...

