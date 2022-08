Haddad Maia elimina a sorpresa Swiatek: highlights (Di venerdì 12 agosto 2022) Beatriz Haddad Maia raggiunge i quarti a Toronto battendo a sorpresa la n.1 al mondo polacca Iga wi tek (6 - 4, 3 - 6, 7 - 5); è la prima ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Beatrizraggiunge i quarti a Toronto battendo ala n.1 al mondo polacca Iga wi tek (6 - 4, 3 - 6, 7 - 5); è la prima ...

SuperTennisTv : Prima vittoria in carriera contro una n.1! A Toronto la brasiliana Haddad Maia elimina Swiatek ?? #tennis | #NBO22 - zazoomblog : Haddad Maia abbatte Swiatek: le donne di nuovo senza una vera regina? - #Haddad #abbatte #Swiatek: #donne - toiletbreak12 : Me to Haddad Maia Quoting Sarita Tortellini Errani FANCULO - luigi_cucca : @oktennis E pensare che secondo alcuni il sorteggio di @MartinaTrevisa3 era stato un buon sorteggio... Haddad Maia… - oktennis : Colpaccio #HaddadMaia ???? che sfrutta il vento a suo favore e fa lo sgambetto alla numero 1 #Swiatek. Eliminata anch… -