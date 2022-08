Gattuso: «In Italia non si gioca più in strada, i genitori hanno paura della delinquenza» (Di venerdì 12 agosto 2022) Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Gattuso parla anche del calcio Italiano, dell’approccio dei ragazzi. «In Spagna le priorità non vanno al fisico o ai chilometri percorsi, ma alla “pelota”. “El balon” è al centro del progetto, a tutti i livelli. I ragazzini crescono con un’identità precisa, pensando alla palla. Poi ogni allenatore sviluppa le sue idee ma pure chi gioca diretto, verticale, lo fa contando su una base tecnica di grandissimo livello. ». «In Italia a livello giovanile a lungo sono stati privilegiati parametri diversi, legati al fisico. E poi ai nostri tempi si giocava per strada 10-12 ore al giorno. Oggi un ragazzo giovane non arriva a 7-8 ore settimanali di calcio, partita compresa. In parrocchia non si va più, in strada non si scende ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport,parla anche del calciono, dell’approccio dei ragazzi. «In Spagna le priorità non vanno al fisico o ai chilometri percorsi, ma alla “pelota”. “El balon” è al centro del progetto, a tutti i livelli. I ragazzini crescono con un’identità precisa, pensando alla palla. Poi ogni allenatore sviluppa le sue idee ma pure chidiretto, verticale, lo fa contando su una base tecnica di grandissimo livello. ». «Ina livello giovanile a lungo sono stati privilegiati parametri diversi, legati al fisico. E poi ai nostri tempi siva per10-12 ore al giorno. Oggi un ragazzo giovane non arriva a 7-8 ore settimanali di calcio, partita compresa. In parrocchia non si va più, innon si scende ...

