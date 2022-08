Fiumicino | riapre la viabilità di fronte alla sede comunale di via Portuense

(Di venerdì 12 agosto 2022)– “Riaprirà oggi pomeriggio lain prossimità delladi via. Era stata interdetta nelle scorse settimane a causa dei lavori di realizzazione della piazzetta in corso di realizzazione diall’entrata del Comune, dove oltre allo spazio pedonale saranno realizzati aree verdi con nuove alberature”. Lo rende noto in un comunicato stampa, l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia. “Inoltre – prosegue l’Assessore – il lavoro in fase finale prevedrà una resinatura del marciapiede con un rifacimento anche del perimetro pedonale della. L’ingresso nel palazzoavrà dunque una nuova veste, molto più bella e accogliente, un luogo dove i novelli sposi potranno farsi le foto di rito dopo le cerimonie e ...

