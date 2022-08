Facebook testa le chat crittografate anche su Messenger (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI - Facebook, la piattaforma di social network controllata da Meta, ha annunciato di voler implementare la crittografia end-to-end come modalità predefinita anche su Messenger (su WhatsApp già lo è, su Instagram è in fase di test), servizio di messaggistica istantanea di proprietà della stessa società di Mark Zuckerberg: i test sarebbero già in fase avanzata. Oltre a ciò, fa sapere la società, "stiamo testando l'archiviazione sicura per eseguire il backup di quei messaggi nel caso in cui perdessi il telefono o desideri ripristinare la cronologia dei messaggi su un nuovo dispositivo supportato. Come per le chat crittografate end-to-end, l'archiviazione sicura significa che non avremo accesso ai tuoi messaggi, a meno che tu non scelga di segnalarceli". Altre nuove funzionalità in ... Leggi su agi (Di venerdì 12 agosto 2022) AGI -, la piattaforma di social network controllata da Meta, ha annunciato di voler implementare la crittografia end-to-end come modalità predefinitasu(su WhatsApp già lo è, su Instagram è in fase di test), servizio di messaggistica istantanea di proprietà della stessa società di Mark Zuckerberg: i test sarebbero già in fase avanzata. Oltre a ciò, fa sapere la società, "stiamondo l'archiviazione sicura per eseguire il backup di quei messaggi nel caso in cui perdessi il telefono o desideri ripristinare la cronologia dei messaggi su un nuovo dispositivo supportato. Come per leend-to-end, l'archiviazione sicura significa che non avremo accesso ai tuoi messaggi, a meno che tu non scelga di segnalarceli". Altre nuove funzionalità in ...

