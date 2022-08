Europei su pista: l'Italia è ancora d'argento nel quartetto donne (Di venerdì 12 agosto 2022) Una bella Italia è d'argento agli Europei su pista di Monaco di Baviera nell'inseguimento a squadre. Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Silvia Zanardi e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4'11'571 ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 12 agosto 2022) Una bellaè d'aglisudi Monaco di Baviera nell'inseguimento a squadre. Letizia Paternoster, Rachele Barbieri, Silvia Zanardi e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4'11'571 ...

