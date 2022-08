È possibile limitare il riscaldamento globale manipolando la luce del sole? (Di venerdì 12 agosto 2022) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra ed evitare la deforestazione rimangono le due strade principali da seguire per mitigare, almeno nell’immediato, quella che è (o, almeno, dovrebbe essere) la principale preoccupazione umana del XXI secolo: il riscaldamento globale. Per un secondo però, provate a ribaltare il quadro, e immaginate di estirpare il problema alla radice. Ecco, la soluzione – secondo alcuni scienziati – potrebbe chiamarsi geoingegneria solare. Con la legge federale sugli stanziamenti del 2022 – firmata a marzo dal presidente statunitense Joe Biden – gli Stati Uniti stanno sviluppando un piano di ricerca proprio in questa direzione, investendo in quello che è uno dei campi più controversi per contrastare la crisi climatica. L’obiettivo del documento approvato dalla Casa Bianca è quello di dare vita – attraverso una collaborazione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 12 agosto 2022) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra ed evitare la deforestazione rimangono le due strade principali da seguire per mitigare, almeno nell’immediato, quella che è (o, almeno, dovrebbe essere) la principale preoccupazione umana del XXI secolo: il. Per un secondo però, provate a ribaltare il quadro, e immaginate di estirpare il problema alla radice. Ecco, la soluzione – secondo alcuni scienziati – potrebbe chiamarsi geoingegneria solare. Con la legge federale sugli stanziamenti del 2022 – firmata a marzo dal presidente statunitense Joe Biden – gli Stati Uniti stanno sviluppando un piano di ricerca proprio in questa direzione, investendo in quello che è uno dei campi più controversi per contrastare la crisi climatica. L’obiettivo del documento approvato dalla Casa Bianca è quello di dare vita – attraverso una collaborazione ...

IVALDO1962 : RT @NotUrMateBuddy: @Mae697 @AntScibilia Continua pure, nn è di sinistra ma grazie a quelle concessioni alla Lega (sulle quali ha cercato d… - Balu875651831 : RT @SalvadorClaudi8: @CottarelliCPI #Cottarelli peccato ! Sarebbe stato di grande prestigio in un contesto come il #TerzoPolo … Mi pare che… - NotUrMateBuddy : @Mae697 @AntScibilia Continua pure, nn è di sinistra ma grazie a quelle concessioni alla Lega (sulle quali ha cerca… - SalvadorClaudi8 : @CottarelliCPI #Cottarelli peccato ! Sarebbe stato di grande prestigio in un contesto come il #TerzoPolo … Mi pare… - Frctonin : @Cla_Sanna @elio_vito Mi pare che Salvini da Ministro abbia dimostrato agli ipocriti di sinistra che l'obiettivo di… -

Moto nuova Portarsi avanti e non avere fretta Possibile E' così. 'Oscilla tra stagnazione e battute d'arresto, in termini percentuali, il ... E l'idea di limitare la dipendenza da Taiwan - stimano gli esperti - richiederà (nel caso fosse un'idea ... Rodin FZERO: esercizio di ingegneria estrema - FormulaPassion.it ... con ogni probabilità dovuti alla volontà di sfruttare la più ampia superficie di fondo possibile ...telaio in fibra di carbonio e il contenimento del peso del motore a 132 kg contribuiscono a limitare ... AbitareaRoma E' così. 'Oscilla tra stagnazione e battute d'arresto, in termini percentuali, il ... E l'idea dila dipendenza da Taiwan - stimano gli esperti - richiederà (nel caso fosse un'idea ...... con ogni probabilità dovuti alla volontà di sfruttare la più ampia superficie di fondo...telaio in fibra di carbonio e il contenimento del peso del motore a 132 kg contribuiscono a... È possibile limitare il numero degli Incidenti stradali sulle strade del V Municipio