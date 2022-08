Default selettivo | Ucraina a un passo dal baratro finanziario

(Di venerdì 12 agosto 2022)a undal, anzi in una situazione "equivalente al". L'agenzia Standard & Poor's ha abbassato il rating del paese che dalla fine di febbraio è in guerra dopo invasione delle forze armate russe da "CC/C" a "SD". Una denominazione, quest'ultima, che rappresenta il "", l'ultimo livello prima del, a seguito dell'accordo di ristrutturazione del debito raggiunto mercoledì. "Dati i termini e le condizioni annunciate della ristrutturazione, e in linea con i nostri criteri, consideriamo questa transazione equivalente a un", fa sapere l'agenzia di rafting che valuta la solidità di società e stati sovrani. In dettaglio, il rating è stato abbassato 'da CC/C' a 'SD' sulla ristrutturazione del ...

