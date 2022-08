«Datemi acqua e una sigaretta»: tutta la storia del tunnel di Roma e del presunto colpo di Ferragosto che poteva finire in tragedia (Di venerdì 12 agosto 2022) Un presunto colpo da film che poteva trasformarsi in una tragedia. Tutto comincia ieri mattina quando al 112 arriva una telefonata d’allarme. Alcune persone sarebbero rimaste incastrate in un cunicolo in via Innocenzo XI, una delle traverse di via Gregorio VII a due passi dalla Basilica di San Pietro. I vigili del fuoco intervengono sul posto ed individuano presto il punto esatto del crollo, di fronte ad un negozio sfitto. Da sotto l’asfalto arriva la voce di una sola persona che chiede aiuto. I soccorritori si mettono al lavoro con una ruspa per aprire un tunnel parallelo in modo da raggiungere l’uomo che però è sepolto vivo dalle macerie. La banda del buco e il cunicolo di via Innocenzo XI È probabile che a fare la prima chiamata sia stato un altro membro della banda. Forse uno dei quattro ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Unda film chetrasformarsi in una. Tutto comincia ieri mattina quando al 112 arriva una telefonata d’allarme. Alcune persone sarebbero rimaste incastrate in un cunicolo in via Innocenzo XI, una delle traverse di via Gregorio VII a due passi dalla Basilica di San Pietro. I vigili del fuoco intervengono sul posto ed individuano presto il punto esatto del crollo, di fronte ad un negozio sfitto. Da sotto l’asfalto arriva la voce di una sola persona che chiede aiuto. I soccorritori si mettono al lavoro con una ruspa per aprire unparallelo in modo da raggiungere l’uomo che però è sepolto vivo dalle macerie. La banda del buco e il cunicolo di via Innocenzo XI È probabile che a fare la prima chiamata sia stato un altro membro della banda. Forse uno dei quattro ...

