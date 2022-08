Cristiano Malgioglio, l’incidente ripreso sul web | Le immagini hanno spiazzato i fan (Di venerdì 12 agosto 2022) Ancora una volta Cristiano Malgioglio si è reso protagonista di un incidente inaspettato. Come tutti si sarebbero potuti aspettare da lui, nonostante l’imprendibilità della vicenda, Malgioglio ha mantenuto comunque il suo stile. Il video ha fatto il giro del web ed è divenuto ormai virale. Ecco cosa è successo Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più eccentrici. Nel corso della sua carriera si è sempre contraddistinto non solo per il suo talento, ma soprattutto per uno stile particolare. Nato in provincia di Catania, Malgioglio dopo essersi diplomato decide di trasferirsi a Genova dove inizia a lavorare in qualità di impiegato postale. In seguito venne notato e iniziò ad intraprendere la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo. Cristiano ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 12 agosto 2022) Ancora una voltasi è reso protagonista di un incidente inaspettato. Come tutti si sarebbero potuti aspettare da lui, nonostante l’imprendibilità della vicenda,ha mantenuto comunque il suo stile. Il video ha fatto il giro del web ed è divenuto ormai virale. Ecco cosa è successoè uno dei personaggi televisivi più eccentrici. Nel corso della sua carriera si è sempre contraddistinto non solo per il suo talento, ma soprattutto per uno stile particolare. Nato in provincia di Catania,dopo essersi diplomato decide di trasferirsi a Genova dove inizia a lavorare in qualità di impiegato postale. In seguito venne notato e iniziò ad intraprendere la sua carriera all’interno del mondo dello spettacolo....

Ilsuperbo89 : E Simona Ventura non la devi ringraziare, per caso? Isola 2007, ricordi per caso? Quelli che il calcio, poi i provi… - dissa0001 : Un tratto della mia personalità è Cristiano malgioglio - GossipItalia3 : Cristiano Malgioglio innamorato: “Lei è l’unica donna per cui potrei diventare etero” #gossipitalianews - redazionerumors : Il conduttore ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita sentimentale e ammette che c'è una donna per cui stravede… - marsate14 : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio e il racconto sui pinguini gay -