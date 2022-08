Ci sembra un Napoli di garra Ha detto addio ai totem che hanno lasciato la bacheca vuota

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 agosto 2022) FALLI DA DIETRO – PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO 2022-23 Il calcio riparte. Nella pausa, le supercazzole di mercato si alternano alle promesse elettorali di politici dall’ego in perenne erezione in un’insalata rancida servita con reiterata spudoratezza a un paese sempre più citrullo e da sempre pronto a piegarsi al peggio. Il calcio che riparte non darà l’illusione di riordinare le idee, ma almeno sarà un diversivo. Un sorso di whisky per l’alcolista. La rosa dal gambo lungo per una signora ancien régime”. Il calcio riparte. E riparte il campionato delle incertezze, proprio da dove ci ha lasciati. Il triangolo cucito sulle maglie rossonere. Per molti fu una sorpresa. Ma alla fine premiò la dirigenza più lungimirante e coraggiosa. Maldini e Massarapuntato sul programma a lungo termine, scommettendo sui giovani talenti sapientemente pescati da osservatori in ...