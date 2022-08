Carburanti e inflazione, Biden prova a ribaltare il tavolo per le Midterm (Di venerdì 12 agosto 2022) Se il carburante negli Stati Uniti avesse continuato a viaggiare sopra i cinque dollari al gallone, per Joe Biden a tre mesi dalle elezioni di metà mandato, sarebbero stati guai. E invece no, l’inflazione negli Stati Uniti ha cominciato lentamente a rallentare (qui l’intervista all’economista Marco Fortis), portandosi all’8,5% nel mese di luglio. Merito anche ma non solo dei prezzi di benzina e gasolio, che dopo aver sfondato il muro dei cinque dollari a metà giugno, si sono raffreddati sotto la soglia psicologica dei quattro dollari. Certo, c’è di mezzo anche la Federal Reserve, che dalla primavera, come ampiamente annunciato lo scorso inverno, ha preso il toro per le corna, con una serie di rialzi importanti del costo del denaro. Ma la sostanza cambia poco, per Biden la battaglia contro l’inflazione rimane ... Leggi su formiche (Di venerdì 12 agosto 2022) Se il carburante negli Stati Uniti avesse continuato a viaggiare sopra i cinque dollari al gallone, per Joea tre mesi dalle elezioni di metà mandato, sarebbero stati guai. E invece no, l’negli Stati Uniti ha cominciato lentamente a rallentare (qui l’intervista all’economista Marco Fortis), portandosi all’8,5% nel mese di luglio. Merito anche ma non solo dei prezzi di benzina e gasolio, che dopo aver sfondato il muro dei cinque dollari a metà giugno, si sono raffreddati sotto la soglia psicologica dei quattro dollari. Certo, c’è di mezzo anche la Federal Reserve, che dalla primavera, come ampiamente annunciato lo scorso inverno, ha preso il toro per le corna, con una serie di rialzi importanti del costo del denaro. Ma la sostanza cambia poco, perla battaglia contro l’rimane ...

