Can Yaman: la scelta che stupisce con Maria De Filippi (Di venerdì 12 agosto 2022) Cosa c’è di vero sul ruolo di Can Yaman ne La Talpa che quest’anno passerà nelle mani di Maria De Filippi? C’è grandissima attesa per il ritorno di un amatissimo reality andato in onda diversi anni fa sulla rete ammiraglia. Stiamo parlando di La Talpa dove al momento sia partecipanti che conduttore sono ancora un mistero. (web)Una cosa è certa però, Mediaset ha scelto di affidare il tutto alla Fascino Group. SRL e ovviamente a Maria De Filippi. Nei giorni scorsi si è vociferata la possibilità di dare il ruolo di invitato a Can Yaman, l’attore turco che ha fatto impazzire le fan italiane. Ma cosa c’è di vero? Can Yaman non sarà l’inviato de La Talpa Stando a quanto riporta il sito Coomingsoon.it è sfumato tutto, Can Yaman non sarà ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 agosto 2022) Cosa c’è di vero sul ruolo di Canne La Talpa che quest’anno passerà nelle mani diDe? C’è grandissima attesa per il ritorno di un amatissimo reality andato in onda diversi anni fa sulla rete ammiraglia. Stiamo parlando di La Talpa dove al momento sia partecipanti che conduttore sono ancora un mistero. (web)Una cosa è certa però, Mediaset ha scelto di affidare il tutto alla Fascino Group. SRL e ovviamente aDe. Nei giorni scorsi si è vociferata la possibilità di dare il ruolo di invitato a Can, l’attore turco che ha fatto impazzire le fan italiane. Ma cosa c’è di vero? Cannon sarà l’inviato de La Talpa Stando a quanto riporta il sito Coomingsoon.it è sfumato tutto, Cannon sarà ...

