Calenda | “Berlusconi non è più in sé | non se ne può più Vuole cacciare Mattarella perché vuole diventare presidente della Repubblica”

"Berlusconi non è più in sé. vuole cacciare Mattarella perché vuole fare lui il presidente della Repubblica a 90 anni, non se ne può più". Lo ha detto in un video il leader di Azione, Carlo Calenda, che poi si è rivolto agli elettori di Forza Italia: "Ma davvero volete votare un partito che fa solo quello che decide in quel momento Berlusconi? E che si è consegnato nelle mani di Salvini?".

