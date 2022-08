Calabria, nubifragio a Scilla: l’acqua e il fango trascinano via le auto – Il video (Di venerdì 12 agosto 2022) Un violento temporale si è abbattuto stamani su tutta l’area del reggino. A Scilla la situazione più difficile. Il litorale è stato investito da una massa d’acqua che dal costone che ha invaso le strade trascinando nel fango auto e detriti. Danni anche ad alcune abitazioni e sul lungomare. L’ondata di maltempo ha interessato anche altri comuni della zona tirrenica come Palmi. A Reggio Calabria una ventina al momento gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade. La zona ionica della provincia di Reggio Calabria, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale, è interessata solo da qualche raffica di vento e piovaschi sparsi senza, al momento, richieste di soccorso. August 12, 2022 Foto copertina da Twitter su Open Leggi ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) Un violento temporale si è abbattuto stamani su tutta l’area del reggino. Ala situazione più difficile. Il litorale è stato investito da una massa d’acqua che dal costone che ha invaso le strade trascinando nele detriti. Danni anche ad alcune abitazioni e sul lungomare. L’ondata di maltempo ha interessato anche altri comuni della zona tirrenica come Palmi. A Reggiouna ventina al momento gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti e cadute di rami di alberi sulle strade. La zona ionica della provincia di Reggio, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale, è interessata solo da qualche raffica di vento e piovaschi sparsi senza, al momento, richieste di soccorso. August 12, 2022 Foto copertina da Twitter su Open Leggi ...

