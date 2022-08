Basket: Nba ritira la maglia numero 6 di Bill Russell, nessun giocatore potrà più indossarla (Di venerdì 12 agosto 2022) New York, 12 ago. - (Adnkronos) - Una decisione unica per rendere omaggio al più importante giocatore della storia Nba: la lega ha scelto di ritirare per sempre il numero 6 che Bill Russell ha indossato per 13 stagioni ai Boston Celtics, rendendo così l'icona 11 volte campione Nba scomparsa meno di due settimane fa il primo giocatore a ricevere un riconoscimento di questo tipo. Non solo i Celtics quindi non vedranno più quel numero sulle maglie dei propri giocatori, ma tutte e 30 franchigie - un modo emblematico per ricordare una carriera diversa da tutte le altre. “Il suo successo non ha eguali nella storia Nba, sia in campo che fuori”, ricorda il commissioner Adam Silver. “nessuno è riuscito a incidere quanto lui, è stato un pioniere, un campione la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) New York, 12 ago. - (Adnkronos) - Una decisione unica per rendere omaggio al più importantedella storia Nba: la lega ha scelto dire per sempre il6 cheha indossato per 13 stagioni ai Boston Celtics, rendendo così l'icona 11 volte campione Nba scomparsa meno di due settimane fa il primoa ricevere un riconoscimento di questo tipo. Non solo i Celtics quindi non vedranno più quelsulle maglie dei propri giocatori, ma tutte e 30 franchigie - un modo emblematico per ricordare una carriera diversa da tutte le altre. “Il suo successo non ha eguali nella storia Nba, sia in campo che fuori”, ricorda il commissioner Adam Silver. “o è riuscito a incidere quanto lui, è stato un pioniere, un campione la ...

