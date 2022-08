Autobus perde il controllo e piomba sui passanti | muoiono mamma incinta e due figlie

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tragico incidente a Gerusalemme, in Israele, dove unha inspiegabilmente investito un gruppo diforse a seguito di un guasto tecnico, causando la morte di tre persone e il ferimento di altre sei. Are la vita unadi 40...

msn_italia : Autobus perde il controllo e travolge i passanti. Muoiono una mamma e le due figlie di 7 e 3 anni. La donna era inc… - domenicosabell1 : Autobus perde il controllo e travolge i passanti. Muoiono una mamma e le due figlie di 7 e 3 anni. La donna era inc… - GiancarloPilus1 : RT @cronaca_di_ieri: 01/08/22 GENOVA (GE) - Autista Amt perde il controllo dell'autobus e si schianta contro un muretto. L'uomo non ha ri… - BreakingItalyNe : ISRAELE: Autobus perde il controllo e si schianta contro una fermata del bus sulla Shamgar Street a Gerusalemme: Al… - GINA32451015 : RT @MediasetTgcom24: Gerusalemme, autobus perde il controllo: almeno 3 morti #gerusalemme #shamgarstreet -

TGCOM

Mentre cammina in ciabatte tra scale ed erba,l'equilibrio e cade in un tratto in discesa, ... dopo aver accompagnato la padrona Carmela a fare la spesa, quindi aver preso l'ed essere ...il controllo e travolge i passanti. Muoiono una mamma e le due figlie di 7 e 3 anni. La donna era incinta L'indagine nasce dalla denuncia presentata dal familiare di un assistito cui ... Gerusalemme, autobus perde il controllo: almeno 3 morti Un incidente è avvenuto a Gerusalemme. L’autista ha perso il controllo dell’autobus che si è andato a schiantare contro la folla.Almeno 3 persone sono morte a Gerusalemme in Israele e un'altra è ferita in modo grave dopo che un autobus ha apparentemente perso il controllo ed è piombato su un negozio ...