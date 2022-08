Auto elettriche - Ecco le regole per le autostrade: "Colonnine da 100 kW e almeno due fornitori" (Di venerdì 12 agosto 2022) La lunga attesa è finita: l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha emanato una delibera per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari Autostradali per gli affidamenti dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici. In sostanza, l'Autorità ha definito l'insieme delle principali regole che dovranno essere rispettate dai gestori per avviare l'iter per la realizzazione delle Colonnine nelle stazioni di servizio lungo le maggiori arterie viarie italiane. Le principali disposizioni, tra l'altro, recepiscono le osservazioni pubblicate ad aprile dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alle misure del relativo decreto legge 201 del 2011. Dunque, l'Art stabilisce una potenza minima per ciascun punto di ricarica di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 12 agosto 2022) La lunga attesa è finita: l'rità di regolazione dei trasporti (Art) ha emanato una delibera per la definizione degli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionaristradali per gli affidamenti dei servizi di ricarica dei veicoli elettrici. In sostanza, l'rità ha definito l'insieme delle principaliche dovranno essere rispettate dai gestori per avviare l'iter per la realizzazione dellenelle stazioni di servizio lungo le maggiori arterie viarie italiane. Le principali disposizioni, tra l'altro, recepiscono le osservazioni pubblicate ad aprile dall'rità Garante della Concorrenza e del Mercato in merito alle misure del relativo decreto legge 201 del 2011. Dunque, l'Art stabilisce una potenza minima per ciascun punto di ricarica di ...

LouD__________ : Imparassimo anche noi a perseguire i nostri interessi regionali…. Auto, scontro USA-UE: gli incentivi di Biden all… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Auto elettriche, esplosione dei prezzi per le materie prime. Rispetto a un anno fa litio +640%, titanio +169%,... https… - Abitatrice : RT @lvogruppo: Colonna di una ventina di auto elettriche Tesla tutte in attesa della ricarica delle batterie! Ricarica che va da 30 a 60 m… - quattroruote : '#Colonnine da 100 kW e almeno due fornitori': l’Autorità di regolazione dei trasporti ha definito le regole per la… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Auto elettriche, esplosione dei prezzi per le materie prime. Rispetto a un anno fa litio +640%, titanio +169%,... https… -