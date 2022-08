Amici 21, Giulia Stabile confessa: "Non fate il mio errore.." (Di venerdì 12 agosto 2022) Giulia Stabile racconta il percorso che ha compiuto per superare le proprie fragilità. La ballerina vincitrice di Amici ne ha passate tante e nel tempo ha dovuto imparare a gestire i propri mostri interiori. La Stabile si apre raccontando la sua esperienza così da aiutare chi vive nella fragilità a cominciare una nuova vita. Impossibile non conoscere Giulia Stabile. È lei la ballerina che danza nel video della famosa canzone Jerusalema, tormentone di qualche estate fa di Master KG. La ballerina ha meritato le luci della ribalta vincendo il celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della ventesima edizione, la Stabile si è fatta spazio tra tutti i concorrenti, superando la grande pressione che porta partecipare a una trasmissione del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022)racconta il percorso che ha compiuto per superare le proprie fragilità. La ballerina vincitrice dine ha passate tante e nel tempo ha dovuto imparare a gestire i propri mostri interiori. Lasi apre raccontando la sua esperienza così da aiutare chi vive nella fragilità a cominciare una nuova vita. Impossibile non conoscere. È lei la ballerina che danza nel video della famosa canzone Jerusalema, tormentone di qualche estate fa di Master KG. La ballerina ha meritato le luci della ribalta vincendo il celebre talent showdi Maria De Filippi. Nel corso della ventesima edizione, lasi è fatta spazio tra tutti i concorrenti, superando la grande pressione che porta partecipare a una trasmissione del ...

PALMALAZZARINI : @abbassoilcirco @Vincenz22277643 Ma mica lui era lì per suonare, ma ti svegli? Il DJ era un altro eh(che tra l’altr… - Max7Magnus : @amata_giulia @doctor_milano Abbiamo fatto colazione con i vecchi amici. Non sapevo facesse rosticceria! - zazoomblog : Amici Sangiovanni si racconta: “Mi hanno attaccato e augurato di morire”. E con Giulia Stabile… - #Amici… - Vita67248769 : @a_l_e_____ Un giorno qlqno farà un video con tutti i commenti dei prof e giudici di Giulia ad amici? - giulia_rugini : RT @hishaylee: il fatto è che a me mancherà proprio tantissimo vedere tra i banchi di Amici il ballerino di hip hop con le puma,gli orecch… -