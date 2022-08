Amber Heard e i suoi presunti festini a base di "prostitute minorenni, alcol e MDMA" (Di venerdì 12 agosto 2022) In un recente exposé pubblicato su Substack da House Inhabit si afferma che Amber Heard avrebbe tenuto una serie di feste a base di prostitute minorenni, alcol e droga. Dopo aver perso la causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp, Amber Heard ora deve affrontare un exposé relativo ad una serie di party a base di grosse quantità di "MDMA, alcol e prostituzione" che l'attrice avrebbe organizzato in passato a Los Angeles. House Inhabit, pseudonimo di Jessica Reed Kraus, avrebbe riferito che l'aspetto più grave e preoccupante è che a queste feste avrebbero preso parte anche delle prostitute minorenni bisessuali adescate dalla stessa Heard. La ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) In un recente exposé pubblicato su Substack da House Inhabit si afferma cheavrebbe tenuto una serie di feste adie droga. Dopo aver perso la causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny Depp,ora deve affrontare un exposé relativo ad una serie di party adi grosse quantità di "e prostituzione" che l'attrice avrebbe organizzato in passato a Los Angeles. House Inhabit, pseudonimo di Jessica Reed Kraus, avrebbe riferito che l'aspetto più grave e preoccupante è che a queste feste avrebbero preso parte anche dellebisessuali adescate dalla stessa. La ...

