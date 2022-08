West Nile: un morto nel Bresciano (Di giovedì 11 agosto 2022) Un Bresciano è deceduto per la Febbre del Nilo, la malattia provocata dal virus West Nile diffuso dalla puntura della zanzara. La vittima è residente a Cigole, nella Bassa bresciana. Era uno dei due ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Unè deceduto per la Febbre del Nilo, la malattia provocata dal virusdiffuso dalla puntura della zanzara. La vittima è residente a Cigole, nella Bassa bresciana. Era uno dei due ...

enpaonlus : “Pericolo orsi in Trentino? Lyme, Tbe, Dengue, West Nile e avvelenamenti d'animali: ecco i rischi 'veri' per i qual… - Agenzia_Ansa : Raddoppiati in una settimana in Italia i casi di infezione da West Nile Virus nell'uomo: 94 casi confermati (di qu… - IlBlogdiAndy : RT @RaiNews: C'è una vittima del West Nile nel bresciano. Un altro paziente resta ricoverato in ospedale #WestNile - Affaritaliani : West Nile, primo decesso Si registra un morto nel Bresciano - infoitsalute : West Nile, Iss: salgono a 144 i nuovi casi in Italia -