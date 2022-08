Un invito al confronto Chi raccoglierà la sfida?

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Non esito ad ammettere che le vicende che si susseguono ormai da mesi mi provocano una tale congerie di pensieri che stento a metterli in fila. Gli accadimenti quasi quotidiani a tutte le latitudini sono talmente deflagranti e repentini dal coltivarmi il dubbio che stiamo ahi noi vivendo un periodo storico che non passerà inosservato agli occhi dei più e che riempirà non poche pagine dei libri di storia a venire. Mi trovo pure, al momento, nella non rara per me – avendo un fratello da decenni residente negli USA – veste, privilegiata da alcuni punti di vista, di osservatore da e nel territorio americano del Colorado. Il privilegio, se veramente così può definirsi in questo momento, consiste di sicuro nel vivere il quotidiano divenire delle vicende che coinvolgono l’ex Presidente Trump; sequestri di documenti presso la sua residenza e in sua assenza, interrogatori per sospette ...