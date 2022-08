Ultime Notizie Roma del 11-08-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 11 agosto 2022)dailynews radiogiornale giovedì 11 agosto Buongiorno da Francesco Vitale è arrivato il giorno della verità per la nascita del terzo Polo Oggi dobbiamo vederci decidere se sì o no a fermare anzi in merito all’accordo tra Italia viva e avanti di Calenda si cominciano a delineare il navigatore per Rusconi vuole ripresentarsi al Senato PD è più Europa puntano su Cottarelli mentre si è Verdi su Ilaria Cucchi le porte rosse che occupano la centrale di zaporizzja si preparano al collega la Crimea tagliando la rete elettrica Ucraina e rischiando di provocare un effetto Fukushima verde Kiev e Mosca per oggi ha chiesto una riunione del consiglio di sicurezza ONU sugli attacchi alla centrale in un russo alla periferia di zaporizzja sono morti ieri 14 CV il direttore dell’ FBI si è detto preoccupato per le minacce ricevute dasostenitori di Trump dopo la perquisizione della ...