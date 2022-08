Ufficiale anche il Motorola Razr 2022: la risposta al Samsung Galaxy Z Flip 4 (Di giovedì 11 agosto 2022) Adesso il Motorola Razr 2022 è diventato Ufficiale, spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e disponibile ad un prezzo davvero interessante. La casa alata ha così risposto al Samsung Galaxy Z Flip 4: il device pieghevole ha uno schermo P-OLED da 6.7 pollici con refresh rate a 144Hz e risoluzione FullHD+ e di uno schermo esterno da 2.7 pollici Quick View. Le configurazioni disponibili sono tre: 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna, 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage (non dovrebbe mancare la versione con 16GB di RAM, probabilmente la più costosa fra tutte quelle disponibili, ma anche la più potente). La fotocamera frontale del Motorola Razr 2022 include un sensore da 32MP, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 agosto 2022) Adesso ilè diventato, spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e disponibile ad un prezzo davvero interessante. La casa alata ha così risposto al4: il device pieghevole ha uno schermo P-OLED da 6.7 pollici con refresh rate a 144Hz e risoluzione FullHD+ e di uno schermo esterno da 2.7 pollici Quick View. Le configurazioni disponibili sono tre: 8GB di RAM LPDDR5 e 128/256GB di memoria interna, 12GB di RAM LPDDR5 e 512GB di storage (non dovrebbe mancare la versione con 16GB di RAM, probabilmente la più costosa fra tutte quelle disponibili, mala più potente). La fotocamera frontale delinclude un sensore da 32MP, ...

