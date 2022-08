The game has changed (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il terremoto mediatico che ha coinvolto Vince McMahon, in molti dubitavano della sua effettiva uscita di scena, si sospettava che nonostante l’addio sarebbe rimasto nell’ombra a continuare a muovere i fili degli show. Ora qui dall’Italia non abbiamo contatti diretti per poter smentire o confermare questa voce di corridoio, ma vedendo le ultime puntate l’impressione che ora sia davvero tutto nelle mani di Triple H e che Vince non abbia più voce in capitolo. Vince avrebbe mai invertito i ruoli tra The Miz e Ciampa? Quest’ultimo sembrava il classico tirapiedi pronto a lasciare le luci al veterano del main roster per poi probabilmente finire nella lista dei licenziati senza grandi clamori. Nel giro di un paio di settimane invece si è guadagnato la shot per il titolo degli Stati Uniti e, pur perdendo con Lashley, gli ha dato un gran filo da torcere andando più volte a un passo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il terremoto mediatico che ha coinvolto Vince McMahon, in molti dubitavano della sua effettiva uscita di scena, si sospettava che nonostante l’addio sarebbe rimasto nell’ombra a continuare a muovere i fili degli show. Ora qui dall’Italia non abbiamo contatti diretti per poter smentire o confermare questa voce di corridoio, ma vedendo le ultime puntate l’impressione che ora sia davvero tutto nelle mani di Triple H e che Vince non abbia più voce in capitolo. Vince avrebbe mai invertito i ruoli tra The Miz e Ciampa? Quest’ultimo sembrava il classico tirapiedi pronto a lasciare le luci al veterano del main roster per poi probabilmente finire nella lista dei licenziati senza grandi clamori. Nel giro di un paio di settimane invece si è guadagnato la shot per il titolo degli Stati Uniti e, pur perdendo con Lashley, gli ha dato un gran filo da torcere andando più volte a un passo ...

