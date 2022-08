Spread Btp - Bund ancora in calo a 207 punti in avvio (Di giovedì 11 agosto 2022) Lo Spread fra Btp e Bund si stringe a 207,3 punti dopo il calo già registrato ieri. In apertura di giornata il rendimento del decennale italiano è al 2,98 per cento. . 11 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) Lofra Btp esi stringe a 207,3dopo ilgià registrato ieri. In apertura di giornata il rendimento del decennale italiano è al 2,98 per cento. . 11 agosto 2022

