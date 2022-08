Spezia, non solo Salernitana: su Maggiore c'è l'interesse di un altro club (Di giovedì 11 agosto 2022) Giulio Maggiore potrebbe presto lasciare lo Spezia anche se la destinazione finale non è ancora certa. Sul centrocampista c'è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Giuliopotrebbe presto lasciare loanche se la destinazione finale non è ancora certa. Sul centrocampista c'è...

TheMadHatter23 : @robertopontillo @ferlito_fabio @RinaldiPaolo2 @CavalluccioMar8 Frattesi dovrebbe essere ceduto per uno sproposito… - ferlito_fabio : @RinaldiPaolo2 @CavalluccioMar8 @robertopontillo Attenzione però sarebbe più del doppio di quanto prende ora a La S… - MattBest__ : RT @EnricoNappi: Inter - Spezia, 14€. Milan - Udinese, 14€. Roma - Cremonese, 22€. #Napoli - Monza, 30€. Penso non serva aggiungere altro. - defilippo_luca : RT @EnricoNappi: Inter - Spezia, 14€. Milan - Udinese, 14€. Roma - Cremonese, 22€. #Napoli - Monza, 30€. Penso non serva aggiungere altro. - TonyTheMajor : RT @EnricoNappi: Inter - Spezia, 14€. Milan - Udinese, 14€. Roma - Cremonese, 22€. #Napoli - Monza, 30€. Penso non serva aggiungere altro. -