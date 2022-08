Sicurezza stradale, con il decreto Infrastrutture motociclisti più preparati: addio scorciatoie. La novità (Di giovedì 11 agosto 2022) novità sulle patenti moto. Con il 'DL Infrastrutture - bis' cambia tutto: non ci sarà nessuna scorciatoia per il passaggio dalla A1 alla A2 e da questa alla A e nemmeno nessun favore alle autoscuole. ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022)sulle patenti moto. Con il 'DL- bis' cambia tutto: non ci sarà nessuna scorciatoia per il passaggio dalla A1 alla A2 e da questa alla A e nemmeno nessun favore alle autoscuole. ...

FPuppato88 : RT @GMnotizie: Cambia il codice della strada: nuove regole per gli autovelox Previste entro la fine di agosto dopo 12 anni di attesa. L’at… - LegrouxVincent : RT @ACI_Italia: #ACIRadio Ascolta ACI Radio su DAB + o scarica l'app: auto, mobilità, turismo, sicurezza stradale, motorsport, tempo libero… - GMnotizie : Cambia il codice della strada: nuove regole per gli autovelox Previste entro la fine di agosto dopo 12 anni di att… - Unasca : Nessuna scorciatoia, né favore alle autoscuole. Formazione per i motociclisti, caposaldo della sicurezza stradale d… - baritoday : Anziano investito e ucciso, Decaro: 'Più zone con limite a 30 km/h e telelaser, ma non possiamo sostituirci a chi n… -