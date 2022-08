Il Napoli chiede informazioni su Nandez | la risposta del Cagliari

EspeditoPistone : @Spazio_Napoli Ma se il problema è 'l'obbligo di riscatto' che il Verona chiede al Napoli non lo chiederebbe anche… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Raspadori, il Napoli offre 33 milioni, il Sassuolo ne chiede 40 - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Raspadori, il Napoli offre 33 milioni, il Sassuolo ne chiede 40 - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Raspadori, il Napoli offre 33 milioni, il Sassuolo ne chiede 40 - apetrazzuolo : CORRIERE DELLA SERA - Raspadori, il Napoli offre 33 milioni, il Sassuolo ne chiede 40 -

MondoNapoli

Commenta per primo Giacomo Raspadori è sempre più vicino al. Che ha offerto 28 milioni di euro più altri 5 milioni di bonus: 2 milioni legati alla ... Il Sassuolo30 milioni più altri 5 ...... chiama il consiglio comunale a ridiscutere sulla materia sanitaria, specificamente ospedaliera, in coincidenza con l'insediamento dei nuovi vertici dell' Asl3 Sud e con l'entrata in vigore ( ... CdM – Il Napoli chiede Nandez al Cagliari. Ecco le richieste dei sardi Il dirigente sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto informazioni sul centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez ...Secondo Il Mattino, il Napoli sta lavorando per trovare un sostituto di Fabian Ruiz, ormai ad un passo dal PSG: "Il sostituto A fari spenti Giuntoli già si è messo all'opera. Non è Barak, perché non ...