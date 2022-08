Il lavoro della mente stanca come quello delle braccia, la conferma in uno studio: “La fatica è un’illusione generata dal cervello” (Di giovedì 11 agosto 2022) Capita a tutti di sentirsi stanchi a seguito di un intenso esercizio cognitivo, quasi come se si fosse svolto un logorante lavoro fisico. A esplorare le motivazioni alla base di questo dualismo uno studio, pubblicato sulla rivista Current Biology e condotto dagli scienziati dell’Università Pitié-Salpêtrière di Parigi, che hanno esaminato il burnout associato alla percezione di affaticamento che segue un duro lavoro di mente. Il gruppo di ricerca, guidato da Mathias Pessiglione e Antonius Wiehler, ha sottoposto dei partecipanti a esami di spettroscopia di risonanza magnetica (MRS) per monitorare i segnali chimici nel cervello delle persone mentre svolgevano compiti ed esercizi mentalmente complessi o attività rilassanti. Gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Capita a tutti di sentirsi stanchi a seguito di un intenso esercizio cognitivo, quasise si fosse svolto un logorantefisico. A esplorare le motivazioni alla base di questo dualismo uno, pubblicato sulla rivista Current Biology e condotto dagli scienziati dell’Università Pitié-Salpêtrière di Parigi, che hanno esaminato il burnout associato alla percezione di afmento che segue un durodi. Il gruppo di ricerca, guidato da Mathias Pessiglione e Antonius Wiehler, ha sottoposto dei partecipanti a esami di spettroscopia di risonanza magnetica (MRS) per monitorare i segnali chimici nelpersone mentre svolgevano compiti ed esercizi mentalcomplessi o attività rilassanti. Gli ...

