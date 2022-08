Il grande passo di Facebook che rende la crittografia end-to-end obbligatoria di default su Messenger (Di giovedì 11 agosto 2022) Spazio alla crittografia anche nelle chat di Messenger. Non soltanto come opzionale, ma come scelta preimpostata per quanto riguarda ogni chat del servizio di messaggistica istantanea di Meta. Si tratta di traslare uno standard che Meta, originariamente, aveva applicato a WhatsApp e che, adesso, è stato esteso in maniera molto larga anche su Messeger stesso. Secondo l’ultimo aggiornamento della piattaforma, infatti, la crittografia end-to-end sarà inserita di default per ogni conversazione su Messenger. Al momento, invece, la crittografia end-to-end era disponibile soltanto in via opzionale. Ogni volta che veniva avviata una conversazione attraverso questo strumento, infatti, veniva chiesto all’utente se fosse intenzionato ad attivare la crittografia end-to-end. Il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 11 agosto 2022) Spazio allaanche nelle chat di. Non soltanto come opzionale, ma come scelta preimpostata per quanto riguarda ogni chat del servizio di messaggistica istantanea di Meta. Si tratta di traslare uno standard che Meta, originariamente, aveva applicato a WhatsApp e che, adesso, è stato esteso in maniera molto larga anche su Messeger stesso. Secondo l’ultimo aggiornamento della piattaforma, infatti, laend-to-end sarà inserita diper ogni conversazione su. Al momento, invece, laend-to-end era disponibile soltanto in via opzionale. Ogni volta che veniva avviata una conversazione attraverso questo strumento, infatti, veniva chiesto all’utente se fosse intenzionato ad attivare laend-to-end. Il ...

AngeloCiocca : Da il “campo largo” a “la grande ammucchiata”, il passo è breve. Che belle, le truffe semantiche a danno degli italiani. - bb91687509 : RT @Chiara7673: @LuigiPelliciol3 Sono un po' dispiaciuta per il 'passo indietro' di Matteo ma la mia stima per lui è raddoppiata. Grande ma… - MaPi5467 : RT @Chiara7673: @LuigiPelliciol3 Sono un po' dispiaciuta per il 'passo indietro' di Matteo ma la mia stima per lui è raddoppiata. Grande ma… - Angela3v999 : RT @renziano_il: .@matteorenzi si è reso disponibile a fare un passo indietro sulla Leadership. Lui che con coraggio e lungimiranza ha stra… - PF1970 : @mara_carfagna @Azione_it @ItaliaViva Un grandissimo Renzi che con la sua lungimiranza era già lì, al centro, ad as… -