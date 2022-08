Ferragosto 2022, settimana con traffico da bollino rosso e nero (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono ancora tanti gli italiani che devono partire per le vacanze agostane e molti stanno programmando di mettersi in auto proprio in questi giorni per raggiungere le principali destinazioni turistiche. Come ogni anno, i giorni che precedono e seguono il Ferragosto saranno da bollino rosso e nero per l’enorme numero di auto che si riverserà lungo le strade che portano al mare. Anche quest’anno, così come accade ormai da diversi anni, non sarebbe corretto parlare di “esodo estivo”, perché sebbene il numero di auto che intaserà le strade italiane sarà elevato, si tratta comunque di numeri non eccessivi e gestibili, al netto di qualche coda, soprattutto verso il mare. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 agosto 2022) Sono ancora tanti gli italiani che devono partire per le vacanze agostane e molti stanno programmando di mettersi in auto proprio in questi giorni per raggiungere le principali destinazioni turistiche. Come ogni anno, i giorni che precedono e seguono ilsaranno daper l’enorme numero di auto che si riverserà lungo le strade che portano al mare. Anche quest’anno, così come accade ormai da diversi anni, non sarebbe corretto parlare di “esodo estivo”, perché sebbene il numero di auto che intaserà le strade italiane sarà elevato, si tratta comunque di numeri non eccessivi e gestibili, al netto di qualche coda, soprattutto verso il mare.

